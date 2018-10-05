Возможность проведения полевых учений в портах стран-участниц ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) обсуждaлась на 23-м заседании Рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (РПГ-НОН) в Киеве.

Об этом сообщается на сайте организации, передает Грузия Online.

В Секретариате ГУАМ в Киеве под председательством азербайджанской стороны состоялось 23-е заседание РПГ-НОН, на котором состоялся обмен информацией об изменениях в национальном законодательстве, оперативной ситуации и мероприятиях государств-членов ГУАМ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.



«Участники также рассмотрели предложение Секретариата о проведении полевых учений в портах государств-членов ГУАМ и приняли к сведению вопрос о важности взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков с УНП ООН», - говорится в сообщении.



Следующее заседание РПГ-НОН состоится во втором квартале 2019 года.



В Киеве также состоялось 48-е заседание Совета национальных координаторов (СНК) ГУАМ, на котором были рассмотрены вопросы политического и межпарламентского взаимодействия в рамках организации, а также обсужден комплекс вопросов отраслевого сотрудничества ГУАМ и сотрудничества с государствами-партнерами и международными организациями.



От Азербайджана на заседании СНК ГУАМ участвовал замминистра иностранных дел Махмуд Мамедкулиев.



В организацию ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.