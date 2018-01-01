На главу украинской Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексея Кудрявцева могут завести уголовное дело по факту подделки диплома молдавского ВУЗа.

На основании поддельного диплома Кудрявцев занял высокую должность в правительстве Украины, сообщает молдавское издание point.

Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев предоставил поддельные документы, вступая на должность. Об этом свидетельствуют документы, полученные Национальным агентством по вопросам государственной службы (НАГС), пишет издание "Новое время".

По данным издания, ректор Технического университета Молдовы отметил, что в указанный период Кудрявцев в этом заведении не обучался и диплом на его имя не выдавали.

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