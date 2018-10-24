На ДП «Миколаївський суднобудівний завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», після завершення докового етапу ремонту спущено на воду ракетний катер «Прилуки».

Невдовзі, по виконанню нетривалих добудовних робіт, корабель вийде до місця постійного базування, передає MILITARY NAVIGATOR.

Нагадаємо, ракетний катер Р153 «Прилуки» зайшов на «Миколаївський суднобудівний завод» для продовження ремонту у вересні поточного року. Хоч попередній ремонт катеру проводився на заводі у 2015-2016 роках, з-за непрофесійних дій тодішнього керівництва заводу роботи завершено не було. У травні 2016 року катер вийшов «на випробування» й на завод не повернувся.

Згідно з ремонтною відомістю, 2015 року повинні бути виконані наступні роботи: ремонт корпусу та крилевого пристрою (катер на підводних крилах), ремонт цистерн паливних, масляних та прісної води, ремонт гвинто-стернового комплексу, ремонт систем головного двигуна.

Загальні відомості про ракетний катер пр. 206МР

Довжина, м – 38,6

Ширина, м – 7,6

Осадка по корпусу, м – 2,1 м

Осадка по крилах, м – 3,25

Водотоннажність стандартна, т – 230

Водотоннажність повна, т – 257

Потужність дизельної СУ, к.с. – 15 000

з приводом на 3 гвинти

Швидкість максимальна, вуз – 43 вузли

Швидкість економічна, вуз – 13

Автономність:

при 37 вузлах, миль – 600

при 14 вузлах, миль – 1450

при 12 вузлах, миль – 1800

по запасах, діб – 5

Екіпаж, осіб – 29

Озброєння

Артилерія – 1х1 76,2-мм артустановка АК-176М

Ракетне озброєння – 2х1 ПУ ПКРК «Терміт» (2 ПКР П-15М)

Зенітне озброєння – 1×6 30-мм артилерійський комплекс АК-630М