Спонсор аннексии Крыма стал владельцем царского имения в Ливадии
|14:56 30.11.2018
|0 комментариев
|Крым
В четверг, 29 ноября, состоялся аукцион, на котором был продан санаторий "Ливадия", находящийся в оккупированном Крыму: покупателем стал российский олигарх Константин Малофеев.
Об этом сообщают местные СМИ, пишет Апостроф.
Как отмечается, на конкурс были заявлены всего два участника. Акционерное общество "Санаторий Ливадия" и ООО "Курорт Ливадия". Обе зарегистрированы в Симферополе.
Конечным владельцем компании является Константин Малофеев — российский олигарх, среди прочего — председатель совета директоров группы компаний "Царьград", основатель телеканала Царьград ТВ. Фирма «Курорт Ливадия» предложила за объект 509,62 миллиона рублей — и стала победителем аукциона.
Проданы не только ряд земельных участков площадью свыше 26 000 квадратных метров, но и все имущество вместе с несколькими зданиями Ливадийского дворца. Также корпуса, котельные, водолечебница, бюсты Ленина и дефибрилляторы, 113 телевизоров
На территории есть три объекта культурного наследия регионального значения: "Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века", "Малый служебный дом, начало ХХ века", "Дом свитский, ХIХ век". Их продают тоже.
Как сообщалось, 1 ноября 2018 года оккупанты выставили на торги два объекта. Один из них продают вместе со зданиями Ливадийского дворца. Покупатель сможет делать с ним все - даже застроить,
Санаторий "Ливадия" до оккупации Крыма принадлежал Верховной Раде и предприятию украинских профсоюзов "Укрпрофздравница"
Напомним, Константин Малофеев, которого часто называют "православным олигархом", считается одним из главных инициаторов вторжения России на Донбасс. В частности, один из бывших главарей так называемой ДНР Игорь Гиркин-Стрелков и "экс-премьер" ДНР, заместитель ликвидированного Александра Захарченко, Александр Бородай — люди, работавшие в структурах Малофеева. Бородай, по словам самого олигарха, был его PR-консультантом, а Гиркин – работал в одной из фирм начальником службы безопасности.
Малофеев и связанная с ним компания Marshall Estate Limited с декабря 2014 года находятся в санкционном перечне властей США. Указ о внесении их в чёрный список подписал лично американский президент Барак Обама в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Ещё на эту тему:
Парк ялтинского санатория "Ясная поляна" передадут из муниципальной собственности в федеральную
Рідні не переживайте у СІЗО в Криму багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків
Крымские оккупанты уверяют, что не блокируют азовские порты Украины
В больнице оккупированного Крыма распространили инструкцию по выявлению смертников / Документ
Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс
РФ не признала решение гаагского арбитража о компенсации убытков из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций
Суд по делу капитана судна "Норд" перенесли на декабрь
Работавший в оккупированном Крыму российский банк лишен лицензии "за сомнительные транзакции"