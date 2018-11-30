Спонсор аннексии Крыма стал владельцем царского имения в Ливадии

14:56 30.11.2018 0 комментариев Крым

В четверг, 29 ноября, состоялся аукцион, на котором был продан санаторий "Ливадия", находящийся в оккупированном Крыму: покупателем стал российский олигарх Константин Малофеев.

Об этом сообщают местные СМИ, пишет Апостроф.

Как отмечается, на конкурс были заявлены всего два участника. Акционерное общество "Санаторий Ливадия" и ООО "Курорт Ливадия". Обе зарегистрированы в Симферополе.

Конечным владельцем компании является Константин Малофеев — российский олигарх, среди прочего — председатель совета директоров группы компаний "Царьград", основатель телеканала Царьград ТВ. Фирма «Курорт Ливадия» предложила за объект 509,62 миллиона рублей — и стала победителем аукциона.

Проданы не только ряд земельных участков площадью свыше 26 000 квадратных метров, но и все имущество вместе с несколькими зданиями Ливадийского дворца. Также корпуса, котельные, водолечебница, бюсты Ленина и дефибрилляторы, 113 телевизоров

На территории есть три объекта культурного наследия регионального значения: "Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века", "Малый служебный дом, начало ХХ века", "Дом свитский, ХIХ век". Их продают тоже.

Как сообщалось, 1 ноября 2018 года оккупанты выставили на торги два объекта. Один из них продают вместе со зданиями Ливадийского дворца. Покупатель сможет делать с ним все - даже застроить, 

Санаторий "Ливадия" до оккупации Крыма принадлежал Верховной Раде и предприятию украинских профсоюзов "Укрпрофздравница"

Напомним, Константин Малофеев, которого часто называют "православным олигархом", считается одним из главных инициаторов вторжения России на Донбасс. В частности, один из бывших главарей так называемой ДНР Игорь Гиркин-Стрелков и "экс-премьер" ДНР, заместитель ликвидированного Александра Захарченко, Александр Бородай — люди, работавшие в структурах Малофеева. Бородай, по словам самого олигарха, был его PR-консультантом, а Гиркин – работал в одной из фирм начальником службы безопасности.

Малофеев и связанная с ним компания Marshall Estate Limited с декабря 2014 года находятся в санкционном перечне властей США. Указ о внесении их в чёрный список подписал лично американский президент Барак Обама в связи с воссоединением Крыма с Россией.



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