Міноборони України наступного місяця збирається провести навчальні стрільби по морських та надводних цілях з модернізованого зенітно-ракетного комплексу С-125-2Д1.

Як повідомляє MILITARY NAVIGATOR, про це в середу, 28 листопада, розповів заступник начальника Генштабу генерал-майор Родіон Тимошенко.

«Найближчим часом ми плануємо провести, у грудні, стрільби з комплексу С-125-2Д1 по морських і надводних цілях. Комплекс виконує завдання як щодо захисту повітряного простору держави, так і оборони з моря», – сказав Тимошенко.

Генерал-майор нагадав, що на початку листопада відбулись масштабні бойові стрільби з різних ЗРК на полігоні «Ягорлик». До них були залучені як комплекси, що вже стоять на озброєнні, так і відновлені чи модернізовані ЗРК.

«Були проведені пуски ракет модернізованого комплексу С-125-2Д1, успішні пуски. Відновлено боєздатність комплексів С-125М1. Було проведено успішні бойові пуски – державні випробування «Оса». Це зенітно-ракетний комплекс Сухопутних військ (прим. ДЕ: мається на увазі модернізація «Оса-АКМ»). Були проведені успішні пуски С-300ПТ, С-300ПС Повітряних сил, а також були відновлені зенітно-ракетні комплекси С-300В1, які показали ефективність своїх дій», – зазначив заступник начальника Генштабу.

Варто нагадати, що наприкінці минулого року та на початку 2018 вітчизняна компанія «Радіонікс» та ДП «ДержККБ «Луч», що входить до ДК «Укроборонпром», провели успішні пуски ракет з модернізованого ЗРК C-125 М «Печора» в інтересах іноземного замовника. В ракеті 5В27Д-М2, що використовується в комплексі, встановлюється активна радіолокаційна головка самонаведення. На початковій ділянці ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, такий політ ракети істотно збільшує дальню межу зони ураження ЗРК C-125М. Дальня межа зони ураження з новими ракетами, становить 40 км, максимальна висота зони ураження – 25 км. Можливо саме такі ракети будуть використовуються й у С-125-2Д1.

Також відомо, що комплекс С-125-2Д1, окрім модернізованої пускової установки, має ще й оновлені РЛС та пункт керування з новою елементною базою.

Варто зазначити, що вище згадувана генерал-майором Родіоном Тимошенко модернізація ЗРК «Оса-АКМ» була розроблена ТОВ «Укррадарпроект» і вже кілька років проходить випробування. У комплексі відбулася заміна старої електроніки на нову елементну базу, що включає заміну електронно-променевих трубок, радіоламп і ламп біжучої хвилі, відиконів та інших морально застарілих елементів, а також доопрацювання телевізійно-оптичної голівки.

Крім того, українська модернізація ЗРК «Оса» дозволяє отримувати зовнішні цілевказівки від зовнішнього командного пункту в радіусі 90 км і працювати в 4-х режимах дальності:

• 12 км

• 25 км

• 45 км

• від зовнішнього командного пункту до 90 км.

У комплексі було введено режим автоматичного ведення цілі у видимому та інфрачервоному діапазоні, щоб запобігти протидії сучасних засобів радіоелектронного виявлення, введено секторний режим (робота від 6 до 360 градусів) і режим мерехтіння, що дозволяє зменшувати час перебування в ефірі та значно утруднює виявлення противником.Наостанок доповіді Родіон Тимошенко анонсував проведення випробувань відновлених зенітно-ракетних комплексів «Куб» у січні наступного року.