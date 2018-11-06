Комитет СФ, МИД и ФСБ рассмотрят 3 декабря "инцидент" в Черном море

14:22 30.11.2018 0 комментариев Крым

Комитет Совет Федерации по международным делам с участием представителей МИД и ФСБ рассмотрит в понедельник на заседании "инцидент" в районе Керченского залива и "международно-правовые аспекты украинской вооруженной провокации" .

Об этом говорится в проекте повестки заседания комитета, передает РИА Новости.

При этом в России уверяют, что три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили "государственную границу России", вошли "во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они "опасно маневрировали", "не подчинялись законным требованиям российских властей".

Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено "уголовное дело" о незаконном пересечении государственной границы.

В то же время Министерство иностранных дел Украины предоставило доказательства прямой агрессии РФ против Украины в отношении украинских военных кораблей и членов их экипажей в нейтральных водах Черного моря

МИД призвало партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора и немедленного освобождения военнопленных.



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