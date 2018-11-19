Клиха в декабре направят в туберкулезную больницу "для планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения"
|13:55 30.11.2018
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|Крым
Политзаключенного украинца Станислава Клиха, которого незаконно удерживают в РФ, в декабре планируют направить на обследование в туберкулезную больницу.
Об этом говорится в ответе Совета по правам человека при президенте РФ украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, сообщает Гордон.
"В настоящее время состояние Станислава Клиха оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медработников. Для планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения пациент 5 декабря будет направлен в филиал "Туберкулезная больница №1" федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний", – говорится в документе.
В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20 и 22,5 годам лишения свободы соответственно. Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.
Клих рассказал, что после задержания к нему применяли пытки. По словам политзаключенного, ему также внутривенно вводили психотропные препараты.
В правозащитной организации Amnesty International заявили, что пытки повлияли на психическое здоровье Клиха.
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