РФ подтвердила этапирование командного состава захваченных украинских моряков в СИЗО Москвы
|09:07 30.11.2018
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|Крым
Украинских морских офицеров, захваченных Россией в плен 25 ноябрь и арестованных "судом" в оккупированном Крыму, переводят в одно из СИЗО Москвы.
Об этом заявила "уполномоченный по правам человека в Крыму" Людмила Лубина, передает ESPRESO.TV ссылаясь на ТАСС,
"Командный состав переводят в Москву. Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей (которые будут вести дела задержанных - ред.)", - сказала она.
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