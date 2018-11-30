Украинских морских офицеров, захваченных Россией в плен 25 ноябрь и арестованных "судом" в оккупированном Крыму, переводят в одно из СИЗО Москвы.

Об этом заявила "уполномоченный по правам человека в Крыму" Людмила Лубина, передает ESPRESO.TV ссылаясь на ТАСС,

"Командный состав переводят в Москву. Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей (которые будут вести дела задержанных - ред.)", - сказала она.