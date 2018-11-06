Великобритания будет настаивать на введении дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе с обстрелом украинских кораблей и захватом в плен их экипажей.

Об этом в ночь на пятницу по прибытии на саммит G20 в Аргентине заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает ТАСС.

"Мы всегда активно выступали в ЕС за санкции в отношении России в связи с ее поведением, - приводит слова Мэй агентство Reuters. - Мы продолжим настаивать на тех санкциях против России, которые считаем подходящими".

По ее словам, необходимо "освободить корабли и моряков и способствовать деэскалации ситуации".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" из-за событий на Азове и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.