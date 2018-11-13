Опасаясь западных санкций российские олигархи спешно распродают свои суперяхты, опасаясь их ареста.

Очередные пострадавшие мореплаватели — Александр Мамут и Василий Анисимов, занимающие 42-е и 68-е места в списке богатейших граждан России, по версии Forbes, соответственно, пишут Примечания.

Мамут, например, продал свою элитную яхту Kibo за 129 млн долларов. Новый владелец судна не называется, но известно, что Kibo уже переименована в Grace и находится сейчас в районе Гибралтара. Эта яхта была построена для Мамута немецкой верфью лишь в 2014 году и заказана, соответственно, до наступления эпохи геополитического величия. В прессе называются поистине пелевинские детали, связанные с Kibo. Так, столик в одной из кают покрыт кожей ядовитой рыбы фугу.

Летом была продана яхта Владимира Потанина, еще две он выставил на торги. Миллиардер Игорь Макаров (46-й в российском списке Forbes) пытается продать свою яхту за 175 млн долларов. Специалисты считают, что распродажа плавучих активов связана с желанием олигархов иметь больше свободных денег на фоне растущих макроэкономических рисков, а нынешняя конъюнктура цен на рынке якобы делает торговлю яхтами выгодным предприятием. Впрочем, Kibo изначально оценивалась в гораздо большую сумму, чем та, за которую она была продана. Так что причины для распродажи «флота», по всей видимости, не вполне рыночные.

Стремление избавиться от активов можно объяснить желанием олигархов защищаться от новых волн санкций и минимизировать риски ареста яхт.

Напомним, что в связи с включением Ротенберга в санкционные списки во всех странах ЕС, США, странах Британского Содружества, яхта российского олигарха с июля 2014 года курсирует исключительно между Сочи и Стамбулом, избегая возможного ареста. Ранее ее ареалом обитания были курорты и острова Средиземного моря.

Фото с сайта Примечания: Яхта Kibo