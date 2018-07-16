На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
|11:22 30.11.2018
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|Турция
Президент США Дональд Трамп в четверг, 29 ноября, отменил официальные переговоры с лидерами Турции и Южной Кореи Реджепом Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином на саммите G20.
Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом, пишет ZN,UA.
Отмечается, что Трамп проведет неформальные переговоры с главами этих двух стран, при этом не указывается о причине их отмены. Изначально американский президент планировал провести восемь встреч во время саммита "Большой двадцатки".
Ранее Трамп отменил запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Также сенаторы инициировали рассмотрение в Сенате США резолюции относительно агрессии РФ в Черном море.
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