США через "изоляцию", отменяя ранее запланированную встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, направляют России четкий сигнал о недопустимости произошедшего 25 ноября инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российские военные захватили украинские корабли с их экипажами.

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Роберт Палладино, сообщает ZN,UA со ссылкой на РИА Новости.

"Совершенно очевидно (что то, чего Вашингтон добивается) это возвращение украинских моряков и кораблей. Агрессия, свидетелями которой мы стали, недопустима. И сильный сигнал был отправлен (с помощью отмены встречи Трампа и Путина – ред.)", – заявил Палладино.

На уточняющий вопрос, как именно был отправлен этот сигнал, Палладино заявил, что с помощью "изоляции".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что Россия не вернула в Украину военные корабли и задержанных моряков.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники в нейтральных водах Черного моря атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили шесть украинских моряков, россияне незаконно удерживают 24 украинских военнослужащих. Командование ВМС ВСУ подчеркивает факт того, что о переходе сообщалось заранее, в соответствии с нормами международного права по обеспечению безопасности судоходства. В ФСБ России утверждают, что никаких уведомлений не получали, и объясняют агрессию якобы "защитой государственной границы".