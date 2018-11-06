Минск впервые прокомментировал конфликт в Керченском проливе
|09:57 30.11.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в четверг, 29 ноября, дал первый комментарий насчет позиции Минска в российско-украинском конфликте около Керченского пролива, когда российские корабли атаковали украинцев.
В частности, Макей отметил, что ситуация постепенно сползает к "пропасти большого конфликта", сообщает ZN,UA со ссылкой на БЕЛТА.
"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность", - заявил министр.
Макей отметил, что наблюдаемые им сейчас "эмоциональные заявления, звучащие со стороны внешних игроков", в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности.
"Мы всегда говорили о том, и это неоднократно подчеркивал глава белорусского государства, что Беларусь готова внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и разрядку той напряженности, которая сегодня, к сожалению, присутствует в нашем регионе", - сказал Владимир Макей.
Министр также отметил, что сейчас Минск с большим вниманием отслеживает слова и действия обеих сторон конфликта, однако с ним, как с переговорной площадкой, на контакт ни одна из сторон пока не выходила.
"Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом", - добавил министр.
25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Ранения получили шесть моряков, россияне незаконно задержали 24 украинских военнослужащих.
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