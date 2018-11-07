У Місії США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликали владу Російської Федерації припинити здійснювати незаконний призов українців до лав російської армії в окупованому Криму.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради організації у Відні, повідомляє американська місія при ОБСЄ, передає УНІАН.

Зокрема, американський дипломат наголосив, що гуманітарна ситуація в окупованому Росією Криму викликає жаль.

"Ми відзначаємо з величезною стурбованістю останні повідомлення, що Росія незаконно призвала на військову службу в російську армію більш ніж 12 тисяч українців в Криму з 2014 року. Цей примусовий призов суперечить міжнародному гуманітарному праву та має припинитися негайно. Ми також стурбовані повідомленнями, що окупаційна влада нещодавно заблокувала доступ до матеріалів на сайті Кримської правозахисної групи, стверджуючи, що це "підриває конституційний порядок", - наголосив Кемієн.

Крім того, він засудив події, які сталися поблизу Керченської протоки 25 листопада, коли Росія таранила, відкрила вогонь і у підсумку захопила українські судна. "Дії Росії становлять небезпечне загострення агресивної поведінки, яка включає цілеспрямовану анексію Криму, порушення проти українських громадян на півострові та розпалює конфлікт, який забрав життя більш як 10 тисяч людей на сході України. Росія не продемонструвала жодних ознак згорнення нанівець цієї кампанії триваючої агресії. Перешкоджання проходженню українських суден через Керченську протоку є порушенням міжнародного права, і міжнародна спільнота ніколи не схвалить цих дій", - наголосив він.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися її міжнародних зобов'язань та негайно припинити створення перешкод або утисків в проходженні українськими суднами Керченської протоки, негайно звільнити захоплений український екіпаж та судна, та знизити напруження, які Москва створила. Російське загострення такого роду буде в подальшому підривати статус Росії в світі та посилить напруження з Україною", - сказав він.

Також дипломат заявив, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які поширюються і на її територіальні води. Кемієн запевнив, що США ніколи не визнають цілеспрямовану анексію Криму Росією, а санкції залишатимуться в силі проти Росії, поки вона не виконає Мінські угоди та не поверне повний контроль над Кримом Україні.



