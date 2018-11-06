Систему противовоздушной обороны Южного военного округа усилили, разместив в Крыму дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу ЮВО.

В сообщении пресс-службы сказано, что новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в оккупированном Крыму, в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа.

Перед этим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли боевые стрельбы с участием ЗРПК.

Кроме того, накануне оккупанты поставили на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной, зенитной ракетной системы С-400. Три предыдущих размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

"Панцирь-С" по целому ряду параметров превосходит зарубежные аналоги: по своим боевым возможностям комплекс с высокой эффективностью может вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Кроме России, ЗРПК стоит на вооружении у Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.