Систему ПВО в оккупированном Крыму усилили дивизионом "Панцирь-С"

09:01 30.11.2018 0 комментариев Крым

Систему противовоздушной обороны Южного военного округа усилили, разместив в Крыму дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу ЮВО.

В сообщении пресс-службы сказано, что новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в оккупированном Крыму, в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа.

Перед этим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли боевые стрельбы с участием ЗРПК.

Кроме того, накануне оккупанты поставили на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной, зенитной ракетной системы С-400. Три предыдущих размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

"Панцирь-С" по целому ряду параметров превосходит зарубежные аналоги: по своим боевым возможностям комплекс с высокой эффективностью может вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Кроме России, ЗРПК стоит на вооружении у Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.



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