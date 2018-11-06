Американський сенатор-республіканець від штату Вісконсін Рон Джонсон виступив за проведення міжнародних операцій, під час яких групи кораблів пройдуть в Азовське море через Керченську протоку.

Свою позицію законодавець виклав в інтерв’ю телеканалу CNN, яке вийшло в ефір у четвер, інформує УНН.

“Я б хотів побачити міжнародні операції по забезпеченню свободи навігації, із проходом через Керченську протоку в Азовське море. Нам потрібно встановити там присутність, можливо, нам потрібно проводити більше військових навчань”, — сказав Джонсон, який є головою комітету з національної безпеки та урядових справав Сенату Конгресу.

Сенатор, який входив до складу делегації американських законодавців-республіканців, які відвідали Санкт-Петербург і Москву з 30 червня по 5 липня, також виступив із таким твердженням: “Нам потрібно гарантувати, що російська сторона припинить переслідування не тільки українських кораблів, але і будь-які іноземні судна. Там міжнародні води. Повинна мати місце свобода навігації через Керченську протоку та Азовське море, нам потрібно наполягати на цьому”.

В інтерв’ю телеканалу Fox News Джонсон також сказав, що з боку Москви мають місце “агресивні і провокаційні дії”, і США “не можуть зі цим миритися”.

“Думаю, нам потрібно активізувати військові навчання, можливо, прискорити відправку військ у країни Балтії, у Східну Європу”, — додав він. Законодавець вважає, що США повинні продемонструвати “силу та рішучість”.

Сенатор повідомив, що в даний час американські законодавці готують резолюцію із засудженням дій Росії у зв’язку з агресією Росії у Керченській протоці.

За словами Джонсона, у резолюції “майже 50 співавторів у Сенаті”, в ній наводиться “заклик до негайного повернення кораблів і звільнення ув’язнених”. За словами Джонсона, в резолюції також висловлюється підтримка українській владі та територіальній цілісності України.