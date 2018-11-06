Україна планує найближчим часом розірвати в односторонньому порядку близько 40 угод із Росією.
|08:16 30.11.2018
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|Крым
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна планує найближчим часом розірвати в односторонньому порядку близько 40 угод із Росією.
Про це глава МЗС повідомив у ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНН.
“Ми за останній час "вбили" 48 двосторонніх угод, але до них потрібно ставитись дуже акуратно в контексті того, щоб те, що ми ці угоди вбиваємо, не зашкодили просто нашим українським громадянам. Наступна порція буде дуже швидко — це близько 40 угод... Те, що існувало до війни — воно за визначенням не має сенсу”, — наголосив Клімкін.
Він згадав про нині не працюючий Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ з 1997 року.
“Ми дали відповідно Росії чіткий меседж і дипломатичну ноту, що він (Договір про дружбу... — прим. УНН) припиняє своє існування відповідно до процедури, яка в нього закладена. Тому ніякого договору не буде. За шість місяців після того, як ми його подали, він зовсім припиняє своє існування”, — пояснив голова МЗС.
Довідка: Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ було підписано в травні 1997 року і набув чинності в квітні 1999 року строком на 10 років з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди при відсутності заперечень сторін.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів успішні переговори з близько тридцятьма міністрами закордонних справ з усього світу.
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