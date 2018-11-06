Агрессия России в Азовском море закрыла все политические дискуссии о целесообразности денонсации Украиной договора с РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Так считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук, сообщает InfoResist.

«Сегодня я даже не вижу предмета для дискуссии: денонсировать, или не денонсировать соглашение с РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года…РФ перечеркнула это соглашение, и соглашение о госгранице» — сказал он в ходе панельной дискуссии в рамках 2-й международной конференции по морской безопасности в Киеве.

Марчук сообщил, что в связи с военным обострением ситуации на границе с Россией, и в первую очередь, в Черноморско-Азовском бассейне, Киев также будет настаивать на создании в рамках ТКГ отдельной рабочей группы по вопросам границы для обсуждения ситуации в акватории Черного и Азовского морей.

«Россия категорически против создания отдельной рабочей группы по вопросам границы. И теперь понятно (почему): потому что Азовское море — это тоже граница», — сказал он.

Марчук при этом отметил, что единственная площадка, где Украина и РФ могли бы обсудить текущую ситуацию, это «Нормандская четверка».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир. Все 24 моряка, находившихся на судах, были взяты в плен.

Так называемый суд Симферополя арестовал украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы.