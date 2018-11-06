Сенат Конгресу США затвердив резолюцію, що засуджує агресію Росії у Керченській протоці
|08:01 30.11.2018
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|Крым
Сенат Конгресу США одноголосно затвердив резолюцію із засудженням дій Росії у зв'язку з подіями у Керченській протоці.
Про це повідомляє УНН із посиланням на документ опублікований сайті верхньої палати законодавчого органу Сполучених штатів.
“Прийнята резолюція Сенату 709, яка засуджує провокаційні дії Росії у Керченській протоці проти українських ВМС”, — йдеться у резолюції.
Сенатор Рон Джонсон, який є одним з авторів резолюції, розповів, що в документі йдеться про “заклик до негайного повернення кораблів і звільнення ув’язнених”.
За словами Джонсона, у резолюції міститься підтримка майже “50 співавторів в Сенаті”, коли усього в сенаті їх налічується 100 осіб.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 моряків — трьох поранених, які перебували у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебували у різних місцях, які не були відомі. Також повідомлялося про співробітника СБУ. “Суд” у Криму арештував всіх захоплених українців.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
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