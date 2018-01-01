Чистая прибыль "Аэрофлота" за девять месяцев снизилась на 17%
|07:51 30.11.2018
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|Россия
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
В III квартале чистая прибыль выросла на 14,2% - до 27,7 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Выручка группы за девять месяцев увеличилась на 15% - до 466 млрд рублей, за III квартал - на 18%, до 200,5 млрд рублей.
Как отмечают в "Аэрофлоте", в III квартале благодаря строгому контролю над расходами выручка впервые в этом году росла быстрее расходов, несмотря на курсовое давление, а также на ускорение темпов роста стоимости авиакеросина до 47% (к III кварталу 2017 года).
"Однако в низкий сезон четвертого квартала мы вошли с сохраняющейся высокой стоимостью керосина и избытком емкостей на рынке. Начавшееся снижение нефтяных котировок отразится на стоимости керосина только в декабре. При этом курсовое давление на операционные расходы не ослабло, а, наоборот, усилилось", - прокомментировал заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.
Средняя стоимость авиакеросина для группы за девять месяцев 2018 года выросла на 36%, а расходы на авиатопливо возросли почти вдвое - с 90 млрд рублей до 132 млрд рублей. Остальные операционные расходы увеличились на 9% - до почти 300 млрд рублей.
Общий долг группы с начала года снизился на 7,6% и по состоянию на 30 сентября составил 97 млрд рублей. Снижение долговой нагрузки связано с уменьшением обязательств по финансовой аренде вследствие поэтапного вывода четырех воздушных судов и перевода нескольких воздушных судов в состав активов для перепродажи, пояснили в "Аэрофлоте".
В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".
Ранее сообщалось, что из-за подорожания авиакеросина на 35% "Аэрофлот" лишился 55 млрд рублей "выпадающих доходов".
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