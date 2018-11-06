Альянс: Страны-члены НАТО будут решать сами отправлять ли им корабли на Азов
|07:41 30.11.2018
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|Крым
Страны-члены Североатлантического Альянса могут сами решать, отправлять ли им военные корабли в Черное и Азовское моря.
Такой ответ УНН дали в пресс-службе Альянса.
“Относительно планов отдельных союзников (НАТО — УНН), вы должны связаться с их национальными органами власти. Обратите внимание, что на следующей неделе министры иностранных дел стран НАТО встретятся с министром иностранных дел Украины Климкиным”, — отметили в НАТО, отвечая на вопрос о том, планирует ли Альянс увеличивать присутствие на Азове, в частности, возле Керченского пролива.
Кроме того, в Альянсе привели недавние слова спикера НАТО Оаны Лангеску, которая заявила, что “с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году НАТО существенно увеличило свое присутствие в Черном море”.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Черное и Азовское моря после российской агрессии в районе Керченского пролива.
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