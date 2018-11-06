Трамп все-таки отменил встречу с Путиным из-за украинских моряков. И всем советует
|06:50 30.11.2018
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|Крым
Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.
Об этом сам Трамп написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что всем заинтересованным сторонам будет лучше отменить мою предварительно запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду содержательного саммита снова, как только эта ситуация будет решена!” — подчеркнул американский лидер.
Напомним, ранее Белый Дом сообщал, что Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита “Большой двадцатки”.
В Кремле отреагировали на отмену президентом США Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил о том, что глава Кремля Владимир Путин проведет "другие полезные встречи" на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, если президент США Дональд Трамп "действительно отказался от встречи".
Напомним, 25 ноября в нейтральных водах черного моря произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
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