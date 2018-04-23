НБУ будет менять правила работы банков в случае эскалации агрессии РФ

07:21 30.11.2018 0 комментариев Украина

Национальный банк Украины будет принимать отдельные решения о необходимости внедрения дополнительных мер в условиях особого периода.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает ZN,UA.

"На время военного положения, введенного сроком на 30 дней в 10 областях Украины, банковская система и в дальнейшем будет работать в обычном режиме", - гласит сообщение.

В случае необходимости регулятор будет принимать отдельные решения относительно порядка, объемов и сроков внедрения дополнительных мероприятий, обусловливающих функционирование банковской системы Украины в особый период.

Такую норму с целью обеспечения надежности и стабильности банковской системы в условиях военного положения содержит постановление НБУ N132 от 28 ноября "Об особенностях функционирования банковской системы Украины в условиях особого периода", которое вступает в силу 29 ноября.

Ранее руководство НБУ заверило банковский сектор, что предстоящее введение военного положения никак не отразится на работе банковского сектора.



Ещё на эту тему:

09:48 28.11.2018
Украинская "дочка" ВТБ Банка признана банкротом - СМИ
20:01 14.11.2018
Лопнул банк, причастный к делу "вышек Бойко"
16:25 23.04.2018
Фонд гарантирования вкладов продает одесский офис Платинум Банка
00:28 25.01.2018
Из Херсона уходит российский банк ВТБ
21:50 22.12.2017
НБУ получил документы на покупку Сбербанка от белорусского Паритетбанка
08:11 03.11.2017
За операции с рублями с изображением Крыма Нацбанк Украины может забрать валютную лицензию
14:57 14.08.2017
Украинцы забрали 1 млрд грн из российских банков
19:00 30.06.2017
Украинскую «дочку» «Сбербанка России» хочет купить белорусский бизнесмен
11:07 21.03.2017
Европейский банк реконструкции и развития в мае откроет свой офис в Одессе
18:36 11.01.2017
Банк владельца одесского аэропорта признан неплатежеспособным
10:50 04.01.2017
Эксперт: «Крымские» вклады в Приватбанке ждут волевого решения государства
10:01 14.06.2016
ЕБРР откроет представительство в Херсоне
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
Все новости страны
Греция Греция
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
Все новости страны
Грузия Грузия
20:56 29.11.2018
Победитель президентских выборов в Грузии: Сейчас не время дружить с Россией
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
08:46 29.11.2018
На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили
07:21 29.11.2018
Предварительные результаты ЦИК Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
Все новости страны
Россия Россия
08:47 30.11.2018
Держсекретар США не планує зустрічатися з главою МЗС Росії на полях G20
07:51 30.11.2018
Чистая прибыль "Аэрофлота" за девять месяцев снизилась на 17%
07:31 30.11.2018
"Невідомо, кому від цього стане гірше" - у Держдумі РФ відреагували на відмову Трампа зустрітись з Путіним
20:36 29.11.2018
Из-за России могут создать новый Международный суд
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
Все новости страны
Украина Украина
10:38 30.11.2018
Муженко: Подтверждены две радиограммы, которыми катер "Бердянск" запрашивал проход через Керченский пролив
10:26 30.11.2018
Госдеп: Отмена встречи Трампа с Путиным - мощный сигнал для России
09:57 30.11.2018
Минск впервые прокомментировал конфликт в Керченском проливе
09:26 30.11.2018
В ОБСЄ закликали Росію припинити незаконний призов українців до армії в окупованому Криму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс