Национальный банк Украины будет принимать отдельные решения о необходимости внедрения дополнительных мер в условиях особого периода.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает ZN,UA.

"На время военного положения, введенного сроком на 30 дней в 10 областях Украины, банковская система и в дальнейшем будет работать в обычном режиме", - гласит сообщение.

В случае необходимости регулятор будет принимать отдельные решения относительно порядка, объемов и сроков внедрения дополнительных мероприятий, обусловливающих функционирование банковской системы Украины в особый период.

Такую норму с целью обеспечения надежности и стабильности банковской системы в условиях военного положения содержит постановление НБУ N132 от 28 ноября "Об особенностях функционирования банковской системы Украины в условиях особого периода", которое вступает в силу 29 ноября.

Ранее руководство НБУ заверило банковский сектор, что предстоящее введение военного положения никак не отразится на работе банковского сектора.