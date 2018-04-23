НБУ будет менять правила работы банков в случае эскалации агрессии РФ
|07:21 30.11.2018
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|Украина
Национальный банк Украины будет принимать отдельные решения о необходимости внедрения дополнительных мер в условиях особого периода.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает ZN,UA.
"На время военного положения, введенного сроком на 30 дней в 10 областях Украины, банковская система и в дальнейшем будет работать в обычном режиме", - гласит сообщение.
В случае необходимости регулятор будет принимать отдельные решения относительно порядка, объемов и сроков внедрения дополнительных мероприятий, обусловливающих функционирование банковской системы Украины в особый период.
Такую норму с целью обеспечения надежности и стабильности банковской системы в условиях военного положения содержит постановление НБУ N132 от 28 ноября "Об особенностях функционирования банковской системы Украины в условиях особого периода", которое вступает в силу 29 ноября.
Ранее руководство НБУ заверило банковский сектор, что предстоящее введение военного положения никак не отразится на работе банковского сектора.
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