Никаких международно-правовых оснований для уголовного преследования украинских военных моряков Россия не имеет.

Об этом для ZN.UA пишут Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр Чалый и адвокат, магистр международного права Александр Малиновский.

С точки зрения международного права, действия членов экипажа украинских военных судов, совершенные во исполнение полученного ими приказа и под контролем государства, являются не их собственными действиями, а должны рассматриваться как действия самой Украины как государства и субъекта международного права.

Они указывают, что присвоение государству действий, совершенных членами вооруженных сил под его контролем, является общепризнанной нормой международного права, отраженной в частности, в проекте статей о международно-правовой ответственности государств за международно-противоправные деяния, утвержденных резолюцией Генассамблеи ООН. Общепризнанным в международном праве является также и то, что представители государства (к которым относятся также военнослужащие) пользуются в международно-правовом плане иммунитетом (в том числе от уголовного преследования) при совершении действий от имени и под контролем государства, которое они представляют.

Чалый и Малиновский подчеркивают, что объективности ради необходимо отметить, что в ряде случаев международное право предусматривает индивидуальную уголовную ответственность, в том числе для военнослужащих, и лишает их соответствующего иммунитета. Однако, это имеет место при совершении наиболее серьезных преступлений, вызывающих озабоченность всего мирового сообщества: геноцид, преступления против человечности, военные преступления, преступление агрессии, которые, как правило, совершаются широкомасштабно или в рамках государственной политики и, обычно, государственными чиновниками и высшим военным руководством.

Итак, отмечают авторы, никаких оснований для уголовного преследования задержанных моряков российская сторона не имеет. По международному праву, если у РФ есть претензии в связи с действиями украинских военных моряков, такие претензии должны реализоваться путем их предъявления непосредственно украинскому государству с использованием предусмотренных международно-правовых и дипломатических механизмов, но отнюдь не путем организации индивидуального уголовного преследования украинских военнослужащих, которые в соответствии с международным правом наделены иммунитетом от такого преследования. Необеспечение такого иммунитета является нарушением принципа государственного суверенитета, закрепленного в том числе в Уставе ООН и является императивной (общепризнанной) нормой международного права (jus cogens).