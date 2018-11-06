Европейский суд по правам человека вынес важное решение по захваченным в плен украинским морякам.

Об этом сообщает источник InfoResist в Министерстве юстиции.

Накануне Украина обратилась в ЕСПЧ с заявлением о применении предварительных мер в отношении захваченных Россией моряков ВМС по Правилу 39 Регламента Суда.

29 ноября, суд по правам человека удовлетворил просьбу Украины и обязал Россию сообщить о местонахождении и о состоянии захваченных военных, обеспечить лечение раненым.

Также суд обязал Россию вернуть всех военных Украине.

Одно и главных требований было объяснить причины задержания украинских военнослужащих в территориальных водах Крыма.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир. Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен.

Так называемый суд Симферополя арестовал украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы.