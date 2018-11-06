ЕСПЧ вынес срочное решение по захваченным Россией морякам ВМС
|07:01 30.11.2018
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|Крым
Европейский суд по правам человека вынес важное решение по захваченным в плен украинским морякам.
Об этом сообщает источник InfoResist в Министерстве юстиции.
Накануне Украина обратилась в ЕСПЧ с заявлением о применении предварительных мер в отношении захваченных Россией моряков ВМС по Правилу 39 Регламента Суда.
29 ноября, суд по правам человека удовлетворил просьбу Украины и обязал Россию сообщить о местонахождении и о состоянии захваченных военных, обеспечить лечение раненым.
Также суд обязал Россию вернуть всех военных Украине.
Одно и главных требований было объяснить причины задержания украинских военнослужащих в территориальных водах Крыма.
Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир. Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен.
Так называемый суд Симферополя арестовал украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы.
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