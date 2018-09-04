Саломе Зурабишвили, выигравшая президентские выборы в Грузии, не считает, что сейчас подходящее время для сотрудничества с Россией.

Об этом она рассказала в интервью Русской службе Би-би-си.

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.

Она сказала, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

Грузия неоднократно обвиняла Россию в похищении людей на линии разграничения с Южной Осетией, которую Россия признает независимым государством, а Грузия считает частью своей территории. Помимо России независимость Южной Осетии признают всего пять государств-членов ООН.

В свою очередь отношения России с Украиной резко ухудшились после аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе в 2014 году, а в минувшие выходные обострились еще сильнее после того, как российские пограничники со стрельбой задержали три военных корабля Украины у побережья Крыма.

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов. Зурабишвили набирает 59,52% голосов.