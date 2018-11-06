Український мілітарний портал встановив які цивільні судна були використані росіяни для блокування переходу під аркою мосту у Керченській протоці для українських військових кораблів, що в подальшому були захоплені разом з екіпажами російськими військовими.

Танкер NEYMA

Спочатку по радіоефіру з порту у Керчі було сповіщено, що рух будь яких суден через арку зупинено як раз по причині сівшого на мілину танкеру. Про те згодом це судно було повернуто вздовж протоки та пропустило три російські військові кораблі, після чого повернуто назад.

Тому вже тоді стало зрозуміло, що це спеціальні дії російської окупаційної адміністрації по унеможливленню переходу українських кораблів до Азовського моря. Саме тому згодом було прийнято рішення про повернення наших кораблів до попереднього пункту базування в місті Одеса.

Як повідомив у себе на сторінці Андрій Клименко безпосереднє блокування було здійснено танкером NEYMA ( IMO: 8895528). Його власник – Товариство з обмеженою відповідальністю “Метида” (російською ООО “Метида”), що зараз знаходиться у стадії ліквідації.

Система AIS на цьому судні вимкнена вже декілька років. Фактично після того як він став у ремонт до Керченського судноремонтного заводу, що з грудня 2013-го року перебуває у власності компанії «Ювас-Транс», що належить Народицькому Ярославу Анатолійовичу. Більш детально про нього можна ознайомитись на сайті Миротворець

Також блокування ще здійснювалось двома буксирами:

Буксир “Быстрый”

Буксир – “БЫСТРЫЙ” (IMO 8858635), він був побудований Гороховецьким суднобудівним заводом у 1992 році за проектом 04983, тип Антон Мазин, шифр «Зюйд».

Його власник – Товариство з обмеженою відповідальністю “Морские Инженерные Сооружения” (російською ООО “Морские Инженерные Сооружения”), що зареєстрована у місті Новоросійськ за адресою вулиця Свободи б.1.

Буксир “Гандвик”

Інший буксир – “Гандвик” (IMO: 8881618) цього ж проекту та типу. Він знаходиться у власності вже названої компанії «Ювас-Транс».

Побудований у 1994 році на Гороховецькому суднобудівному заводі

Ця компанія спочатку була створена в Україні, але в листопаді 2014-го року перереєстрована в Російській Федерації.

Зареєстрована по адресу місто Керч, вулиця Кірова будинок 22, к.1 офіс 1.

Директор компанії – Теплухін Роман Юрійович.

Окрім цієї посади також займає посаду в окупаційній адміністрації як “депутат Керченської міської ради”

Перехід російських кораблів під аркою мосту та розброкування танкером переходу

Блокування арки мосту на Керченській протоці

Буксир “БЫСТРЫЙ” (IMO 8858635) Фото: fleetphoto.ru

Буксир “Гандвик” (IMO 8881618) Фото: fleetphoto.ru