Международное сообщество должно создать специальный суд, который мог бы судить коррумпированных политиков из стран, неспособных наказать их самостоятельно.

Так считает главный лоббист этой идеи, американский судья Марк Вулф, сообщает Русская служба ВВС.

В интервью изданию Марк Вулф сказал, что Международный антикоррупционный суд должен будет прежде всего заняться тем, что он называет "большой коррупцией" (grand corruption), то есть случаями, когда коррумпированы люди на самой вершине власти.

"Руководители этих стран систематически занимаются коррупцией, но избегают наказания, потому что они контролируют полицию, прокуроров и суды и не позволяют честно применить закон в отношении их самих", - рассказал он.

По словам судьи, хотя в коррумпированных странах есть антикоррупционное законодательство, а также обязанность по Конвенции ООН о борьбе с коррупцией применять эти законы и против собственных руководителей, они этого не делают.

Вульф и поддерживающая его группа законодателей и судей считают, что необходим внешний институт, который мог бы обвинять, судить и наказывать руководителей страны, которая не хочет или не может сама применить по отношению к ним закон.

По словам судьи, Россия являет собой прекрасный пример того, зачем нужен Международный антикоррупционный суд, а российские лидеры -явные кандидаты в подсудимые.

"Я считаю, что в России цветет "большая коррупция", и это - проблема и для самой России, и для остального мира", - поясняет он.

"В "панамских бумагах", например, мы увидели новые косвенные признаки - не конкретную информацию, конечно, а признаки - того, что Владимир Путин невероятно богат, а на его официальную зарплату таким богатым не станешь", - сказал судья, отвечая на вопрос журналистов о том где в его личном рейтинге коррумпированных стран находится Россия.

Многие юристы и политики сомневаются в том, что идея Международного антикоррупционного суда (МАКС) реализуема, и даже в том, что она разумна. Оппоненты судьи Вулфа говорят, что суд не сможет работать, поскольку большинство стран, в том числе наиболее коррумпированных, его не признает. По их мнению, пока для борьбы с коррупцией вполне достаточно имеющихся международных институтов.

Но, как отмечает издание, 72-летний судья Вулф верит в успех и намерен в следующем году запустить большую международную кампанию за создание МАКС.