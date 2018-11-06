В Министерстве обороны решили предоставить по 50 тысяч гривен помощи каждому из военнослужащих ВМС ВСУ, которых захватили вместе с военными судами в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"По поручению Президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о предоставлении материальной помощи в сумме 50 тысяч гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен 25 ноября 2018 года", - сообщил Полторак в Facebook.

Министр обороны также добавил, что вчера, 28 ноября, в Одессе, представители командования ВМС ВСУ провели встречу с родными и близкими военнопленных относительно их прав и решения проблемных вопросов.

25 ноября в нейтральных водах Черного моря произошло российские военные совершили вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

Украинский журналист Осман Пашаев во вторник, 27 ноября, объявил сбор средств на помощь украинским морякам. За несколько часов было собрано около 130 тысяч гривен.

Помимо этого в оккупированном Россией Крыму в помощь плененным украинским морякам было собрано 140 тысяч рублей, одежда, продукты, лекарства.