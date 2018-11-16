Незаконно осужденный в РФ журналист Сущенко впервые позвонил из колонии

20:26 29.11.2018 0 комментариев Украина

Незаконно осужденный в РФ журналист Укринформа Роман Сущенко позвонил из колонии своему общественному защитнику Марку Фейгину.

Об этом сам Фейгин написал в Facebook, сообщает Укринформ.

«Только что из ИК-11 мне позвонил Роман Сущенко. Дали 15 минут для разговора. У него все в порядке, передавал всем привет», - пишет Фейгин.

На прошлой неделе в колонии было свидание Сущенко с его адвокатом. Адвокат и защитник пополнили ему карту для звонков, после чего он смог звонить.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробино).



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