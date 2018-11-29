В Державній прикордонній службі України заявили, що на час дії воєнного стану адміністративний кордон у окупованих Кримом зможуть перетинати тільки громадяни України.

Про це "Українській правді" розповів начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, перетинати адмінкордон з окупованим півостровом можна виключно з українськими документами.

Демченко додав, що іноземці, які вже знаходяться на окупованому півострові, зможуть звідти виїхати.

"Якщо іноземці, які до цього часу на законних підставах в'їхали до тимчасово окупованого Криму, будуть пропущені на материкову Україну через адміністративну межу", - пояснив він.

Раніше у Державній прикордонній службі заявили, що громадяни Росії, які перетинають кордон з Україною, знаходяться під пильною увагою, яка з введенням воєнного стану ще більше посилиться.

Як повідомлялося, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні".