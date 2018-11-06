Захоплених українських моряків вивозять з Криму до Москви
|16:28 29.11.2018
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|Крым
Захоплених у Чорному морі й заарештованих в окупованому Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму до Москви.
Про це Крим.Реалії повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял з посиланням на адвокатів.
Цю інформацію підтвердив адвокат Джеміль Темішев й Еміне Авамілєва, повідомляє УНІАН.
Повідомляється, що моряків вивозять, ймовірно, в СІЗО Лефортово.
Як розповів Наріман Джемлял, поранені моряки, які перебували в Керчі, 29 листопада були вивезені у Сімферополь.
Російське інформагентство ТАСС повідомляє, що трьох поранених українських військових, які перебували в керченській міськлікарні, виписали 29 листопада.
Скільки моряків вже відправлені за межі Криму, не уточнюється.
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