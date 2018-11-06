Захоплених у Чорному морі й заарештованих в окупованому Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму до Москви.

Про це Крим.Реалії повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял з посиланням на адвокатів.

Цю інформацію підтвердив адвокат Джеміль Темішев й Еміне Авамілєва, повідомляє УНІАН.

Повідомляється, що моряків вивозять, ймовірно, в СІЗО Лефортово.

Як розповів Наріман Джемлял, поранені моряки, які перебували в Керчі, 29 листопада були вивезені у Сімферополь.

Російське інформагентство ТАСС повідомляє, що трьох поранених українських військових, які перебували в керченській міськлікарні, виписали 29 листопада.

Скільки моряків вже відправлені за межі Криму, не уточнюється.

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