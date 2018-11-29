Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду, что Россия, захватив украинские суда в Азово-Керченской акватории, нарушила договор с Украиной, и это продемонстрировало, что Москве нельзя доверять.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Когда вы думаете, что существует договор между двумя странами ... это только показывает, что сейчас нельзя рассчитывать, что Россия будет придерживаться своего слова", - сказал глава Пентагона.

Как известно, свободное пересечение Керченского пролива гарантируется договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Две страны подписали его в 2003 году, а в силу документ вступил в 2004-м.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники в нейтральных водах открыли огонь на поражение по украинским военным кораблям и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, трое из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.