НАТО заявило, що вже має потужну присутність в Чорноморському регіоні.

Коментар було зроблено у відповідь на заклик президента Порошенка до членів альянсу надіслати бойові кораблі для деескалації в регіоні, повідомляє Голос Америки.

Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що кораблі НАТО на робочій основі проводять патрулювання і навчання в Чорному морі і зазначила, що кораблі НАТО провели там 120 днів цього року, що більше, ніж 80 днів в 2017 році.

Вона наголосила, що низка країн-членів НАТО проводять патрулювання та спостереження в повітрі, а такі країни, як Болгарія, Румунія та Туреччина розмістили своє військове обладнання.

Лунгеску зазначила: "В Чорному морі вже є значна присутність НАТО і ми продовжимо оцінювати свою присутність в регіоні".

Президент Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому у четвер, висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні і забезпечити безпеку".

Кремль різко засудив звернення Порошенка.