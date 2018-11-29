В Германии начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за "крымских турбин"

19:34 29.11.2018 0 комментариев Крым

Немецкая прокуратура начала расследование в отношении трех санкт-петербургских сотрудников компании Siemens по обвинениям в нарушении эмбарго ЕС в отношении поставок в оккупированный Крым.

Об этом сообщает прокуратура Гамбурга, пишет Европейская правда.

Siemens в 2015 и 2016 годах поставила в Россию семь газовых турбин, которые позже были установлены в оккупированном Крыму, который является субъектом санкций со стороны ЕС.

Как сообщил представитель прокуратуры Гамбурга, стоимость турбин составляла 213 млн евро и расследование продолжается с мая.

Siemens обжаловала поставку в Крым в российских судах, однако отказали компании в удовлетворении ее иска.

Напомним, в июле 2017 года стало известно, что Россия доставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Siemens сначала отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что имеет все доказательства того, что газовые турбины были незаконно транспортированы на полуостров.

В августе прошлого года ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин Siemens к аннексированного Крыма, добавив три компании и трех россиян, среди которых заместитель министра энергетики РФ, в санкционный список.

Газовые турбины Siemens в оккупированном Крыму не раз становились причиной аварии



Ещё на эту тему:

17:24 09.11.2018
В оккупированном Крыму очередная авария с турбинами SIEMENS теперь на Таврической ТЭС / Фото
14:15 30.10.2018
Верховный суд РФ отказал Siemens в пересмотре иска по делу о турбинах
21:30 16.10.2018
Верховный суд России отказался вернуть концерну Siemens "крымские турбины"
17:39 01.10.2018
Оккупанты заявили о запуске первых блоков электростанций со скандальными турбинами
20:00 20.09.2018
«Силовые машины» возглавил выходец из «Интер РАО», который займется импортозамещением
19:55 28.08.2018
«Силовым машинам» выделят 3 млрд рублей на создание российских газовых турбин на замену Siemens
17:54 22.08.2018
Siemens подала кассацию в Верховный суд РФ по делу о "крымских турбинах"
08:47 06.07.2018
Siemens утверждавший, что его ввели в заблуждение, избежавший санкций готов поднять локализацию в РФ ради новых контрактов
19:40 21.06.2018
Российский суд отклонил жалобу Siemens по делу о турбинах для оккупированного Крыма
10:46 15.06.2018
Кассационные жалобы по делу о крымских турбинах Siemens отклонены
13:39 14.06.2018
Siemens может продать бизнес по производству газовых турбин
09:03 18.04.2018
Россия остановила испытания газовой турбины большой мощности из-за аварии
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
Все новости страны
Греция Греция
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
Все новости страны
Грузия Грузия
20:56 29.11.2018
Победитель президентских выборов в Грузии: Сейчас не время дружить с Россией
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
08:46 29.11.2018
На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили
07:21 29.11.2018
Предварительные результаты ЦИК Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
Все новости страны
Россия Россия
20:36 29.11.2018
Из-за России могут создать новый Международный суд
14:29 29.11.2018
Роскосмос опубликовал стратегию развития с полетами на Луну, но без украинских ракет
10:21 29.11.2018
Санкции: Российская судоходная компания "Гудзон" недополучила 400 млн рублей
08:31 29.11.2018
В Конгресс США внесен законопроект "О прекращении ядерной агрессии РФ"
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
Все новости страны
Украина Украина
21:01 29.11.2018
Список судів і їх власників, які блокували Керченську протоку
20:46 29.11.2018
Взятым в плен Россией украинским морякам выделили по 50 тысяч гривен помощи
20:26 29.11.2018
Незаконно осужденный в РФ журналист Сущенко впервые позвонил из колонии
20:16 29.11.2018
Україна закрила в'їзд до окупованого Криму для іноземців
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс