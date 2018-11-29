В Германии начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за "крымских турбин"
|19:34 29.11.2018
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|Крым
Немецкая прокуратура начала расследование в отношении трех санкт-петербургских сотрудников компании Siemens по обвинениям в нарушении эмбарго ЕС в отношении поставок в оккупированный Крым.
Об этом сообщает прокуратура Гамбурга, пишет Европейская правда.
Siemens в 2015 и 2016 годах поставила в Россию семь газовых турбин, которые позже были установлены в оккупированном Крыму, который является субъектом санкций со стороны ЕС.
Как сообщил представитель прокуратуры Гамбурга, стоимость турбин составляла 213 млн евро и расследование продолжается с мая.
Siemens обжаловала поставку в Крым в российских судах, однако отказали компании в удовлетворении ее иска.
Напомним, в июле 2017 года стало известно, что Россия доставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.
Siemens сначала отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что имеет все доказательства того, что газовые турбины были незаконно транспортированы на полуостров.
В августе прошлого года ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин Siemens к аннексированного Крыма, добавив три компании и трех россиян, среди которых заместитель министра энергетики РФ, в санкционный список.
Газовые турбины Siemens в оккупированном Крыму не раз становились причиной аварии.
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