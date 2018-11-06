Российские военные во время нападения на корабли ВМС ВСУ в Керченском проливе подвергли украинских моряков шести видам насилия.

Об этом заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Олег Фролов, сообщает ZN,UA.

"Украинские корабли стали мишенью, где русские военные дерзко отрабатывали свои навыки применения различных видов оружия. Фактически, украинские военнослужащие выжили чудом, ведь претерпели шесть различных видов нападения", - сказал Фролов на брифинге в Киеве.

Так, по его словам, против военнослужащих Военно-морских сил Украины был применен таран украинского малого буксира "Яны Капу" российским кораблем "Дон" Пограничного управления ФСБ РФ; боевое применение 2 ракет российским многоцелевым истребителем Су-30; боевое применение 2 ракетроссийским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52; применение россиянами крупнокалиберного корабельного вооружения (огонь велся по рубке, где находились моряки); штурм украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия к нашим моряков.

"Шестой вид насилия продолжается и сейчас – это физическое и психологическое давление и незаконный арест всех 24 наших военных, а также отказ допуска и сокрытие информации о состоянии здоровья 3-х украинских задержанных, которые получили ранения в результате вооруженного российского нападения", - сказал Фролов.

Подконтрольные России "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали 24 пленных украинца по обвинению в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

Украина уже указала на неправомерность суда над украинскими военными, поскольку они являются военнопленными. МИД Украины направил ноту протеста российской стороне.

В связи с открытым актом агрессии со стороны РФ в десяти областях Украины введено военное положение.