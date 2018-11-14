Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ

18:41 29.11.2018 0 комментариев Грузия

Другий тур виборів президента Грузії був «конкурентним, кандидати мали змогу вільно проводити свої кампанії», однак одна зі сторін мала «неправомірну перевагу» над іншою – таких висновків дійшли міжнародні спостерігачі за виборами від ОБСЄ.

Також спостерігачі зауважують, що «негативний характер кампанії з обох сторін зашкодив виборчому процесу», передає Радіо Свобода.

«Хоча вибори були добре організовані, відсутність контролю над ключовими аспектами під час другого туру призвела до браку юридичної визначеності. Кампанія перед голосуванням 28 листопада була затьмарена різкою риторикою та поодинокими випадками насильства, а також збільшенням випадків недоцільного використання державних ресурсів і дедалі більшим розмиванням межі між партією і державою», – йдеться в заяві ОБСЄ.

Згідно з заявою міжнародної організації, перед виборами в Грузії мали місце кілька соціальних і фінансових акцій – наприклад, близько 600 тисяч людей отримали часткове списання боргів за рахунок приватної фінансової інституції, пов’язаної з головою правлячої партії.

Правлячою партією в Грузії наразі є «Грузинська мрія», яку очолює Бідзіна Іванішвілі. За результатами другого туру виборів, президентом Грузії стала Саломе Зурабішвілі, яку неформально підтримує «Грузинська мрія».

За результатами підрахунку 100 відсотків бюлетенів у другому турі виборів, за Саломе Зурабішвілі віддали свої голоси 59,5% виборців. Кандидат від опозиції Ґріґол Вашадзе набрав майже 40,5% голосів. Активність виборців у другому турі голосування, що відбувся 28 листопада, оцінюють у 56 відсотків.



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