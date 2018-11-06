Эксперт Торнике Шарашенидзе считает, что действия России связаны с ее внутренней политикой.

Об этом эксперт заявил в связи с событиями в Керченском заливе, пишет Грузия Online.

По его словам, рейтинг президента России Владимира Путина упал, в то же время у Украины нет возможности сопротивляться России.



"Эти действия связаны с внутренней политикой России. Как известно, рейтинг Путина упал. К сожалению, Украина в данном положении, и с этой политической элитой почти не имеет шанса оказать какое-либо сопротивление России. Давайте взглянем на один несколько комический факт, Украина по сегодняшний день не порвала дипломатические отношения с Россией, тогда как Россия прямо отняла у нее территорию. В нашем случае был несколько более мягкий случай, она признала наши территории независимыми государствами, и мы сразу же разорвали дипломатические отношения с ней. И вообще Украина вышла из СНГ несколько месяцев назад"- заявил Шарашенидзе.



По мнению эксперта, эти факты указывают на то, что у действующей политической элиты Украины очень мало возможности достойно противостоять российской агрессии.



"К сожалению, этим все сказано. Она получила от нас все, что хотела, и я бы не рассматривал этот факт в нашем контексте. Если агрессия останется без ответа, и этот шанс, к сожалению уже существует, поскольку украинская политическая элита очень слабая и неспособная, это сделает Россию еще более смелой и наглой, и с данной точки зрения это плохо"- заявил Торнике Шарашенидзе.