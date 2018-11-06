СБУ обнародовала доказательства спланированной атаки России в Керченском проливе / Видео

17:47 29.11.2018 0 комментариев Крым

СБУ обнародовала перехваты разговоров экипажей российского самолета Су-30 и вертолета Ка-52 с пунктами управления, которые доказывают спланированную агресию РФ против кораблей Военно-морского сил Украины в Керченском проливе 25 ноября. 

Перехват разговоров обнародован в четверг, 29 ноября, на брифинге в Киеве, передает ZN,UA.

"Эти переговоры не оставляют никаких сомнений, что российское военное руководство осознанно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", - сказал замглавы СБУ Олег Фролов.

Подконтрольные России "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали 24 военнопленных украинца по обвинению в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

Украина уже указала на неправомерность суда над украинскими военными, поскольку они являются военнопленными. МИД Украины направил ноту протеста российской стороне.

В связи с открытым актом агрессии со стороны РФ в десяти областях Украины введено военное положение.

Видео:СБУ



Ещё на эту тему:

19:07 29.11.2018
СБУ: Россия отработала на украинских военных в Керченском проливе шесть видов нападения
18:14 29.11.2018
Взгляд из Грузии на действия России в Керченском заливе
17:21 29.11.2018
В Одесі табір "Вікторія" передали під розміщення військових
16:55 29.11.2018
Из больницы в СИЗО отправили трех раненных во время захвата украинских моряков
16:28 29.11.2018
Захоплених українських моряків вивозять з Криму до Москви
16:07 29.11.2018
В оккупированном Крыму у "границы" с Украиной развернули дивизион С-400
15:15 29.11.2018
Военное положение: в Херсонской области увеличат количество военных и установят особый режим на КПВВ с Крымом
14:03 29.11.2018
Украина настаивает на обсуждении российской агрессии в Черном море на постоянном совете ОБСЕ
13:09 29.11.2018
На админгранице с оккупированным Крымом подразделения Госпогранслужбы Украины – в боевой готовности
12:23 29.11.2018
"Amnesty International": захваченные с применением боевого оружия украинские моряки - военнопленные
12:02 29.11.2018
В оккупированном Крыму Россия развернет новый радар / Видео
11:21 29.11.2018
Украинское военное руководство продемонстрировало свою неэффективность не изменив модель управления в целом
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
Все новости страны
Греция Греция
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
Все новости страны
Грузия Грузия
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
08:46 29.11.2018
На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили
07:21 29.11.2018
Предварительные результаты ЦИК Грузии
19:54 28.11.2018
Экзит-полл: Зурабишвили выиграла выборы президента Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
Все новости страны
Россия Россия
14:29 29.11.2018
Роскосмос опубликовал стратегию развития с полетами на Луну, но без украинских ракет
10:21 29.11.2018
Санкции: Российская судоходная компания "Гудзон" недополучила 400 млн рублей
08:31 29.11.2018
В Конгресс США внесен законопроект "О прекращении ядерной агрессии РФ"
06:46 28.11.2018
Больше половины российских топ-менеджеров признали негативное влияние санкций на бизнес
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
Все новости страны
Украина Украина
19:34 29.11.2018
В Германии начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за "крымских турбин"
19:07 29.11.2018
СБУ: Россия отработала на украинских военных в Керченском проливе шесть видов нападения
18:14 29.11.2018
Взгляд из Грузии на действия России в Керченском заливе
17:47 29.11.2018
СБУ обнародовала доказательства спланированной атаки России в Керченском проливе / Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс