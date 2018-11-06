СБУ обнародовала доказательства спланированной атаки России в Керченском проливе / Видео
|17:47 29.11.2018
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|Крым
СБУ обнародовала перехваты разговоров экипажей российского самолета Су-30 и вертолета Ка-52 с пунктами управления, которые доказывают спланированную агресию РФ против кораблей Военно-морского сил Украины в Керченском проливе 25 ноября.
Перехват разговоров обнародован в четверг, 29 ноября, на брифинге в Киеве, передает ZN,UA.
"Эти переговоры не оставляют никаких сомнений, что российское военное руководство осознанно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", - сказал замглавы СБУ Олег Фролов.
Подконтрольные России "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали 24 военнопленных украинца по обвинению в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".
Украина уже указала на неправомерность суда над украинскими военными, поскольку они являются военнопленными. МИД Украины направил ноту протеста российской стороне.
В связи с открытым актом агрессии со стороны РФ в десяти областях Украины введено военное положение.
Видео:СБУ
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