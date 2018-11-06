В Одесі табір "Вікторія" передали під розміщення військових
|17:21 29.11.2018
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|Украина
Одеська влада передала дитячий муніципальний спортивно-оздоровчий комплекс «Вікторія», в якому в 2017 році під час пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель», під розміщення військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет Одеської міської ради.
Зокрема, таке рішення прийнято на час запровадження в регіоні воєнного стану.
Цей комплекс розташований у курортній зоні міста - на Дачі Ковалевського.
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