Трое украинских моряков, госпитализированных после полученных ранений при незаконном задержания в акватории Черного российскими военными, выписали из больницы Керчи.

Об этом сообщил источник в больнице, передают События Крыма

"Их уже нет, выписали", – сказал источник.

Ранее "уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина уточняла, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.

Ранее сообщалось, что раненые моряки экипажа незаконно задержанных ВС страны-оккупанта украинских кораблей находится под охраной спецназа ФСБ в керченской больнице.

"Суд" по избранию "меры пресечения" раненным украинским военным проходил в больнице.