Из больницы в СИЗО отправили трех раненных во время захвата украинских моряков
|16:55 29.11.2018
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|Крым
Трое украинских моряков, госпитализированных после полученных ранений при незаконном задержания в акватории Черного российскими военными, выписали из больницы Керчи.
Об этом сообщил источник в больнице, передают События Крыма
"Их уже нет, выписали", – сказал источник.
Ранее "уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина уточняла, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.
Ранее сообщалось, что раненые моряки экипажа незаконно задержанных ВС страны-оккупанта украинских кораблей находится под охраной спецназа ФСБ в керченской больнице.
"Суд" по избранию "меры пресечения" раненным украинским военным проходил в больнице.
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