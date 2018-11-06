Уже четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 заступил на боевое дежурство в оккупированном Крыму вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщили в четверг, 29 ноября, в пресс-службе Черноморского флота страны агрессора, передает ТАСС.

В сообщении пресс-службы сказано, что в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне оккупированного Россией Крыма.

Сегодня же в ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства аннексированного полуострова расчеты С-400 выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей.

Как сообщалось, в сентябре третий дивизион С-400 "Триумф" заступил на "боевое дежурство" в Евпатории.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для защиты важных военных объектов и объектов инфраструктуры, обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению со предшественницей - ЗРС С-300ПМ. "Триумф" предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет противника, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, система способна уничтожать цели на высоте до 30 км.