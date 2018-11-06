В оккупированном Крыму у "границы" с Украиной развернули дивизион С-400
|16:07 29.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Уже четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 заступил на боевое дежурство в оккупированном Крыму вблизи границы с Украиной.
Об этом сообщили в четверг, 29 ноября, в пресс-службе Черноморского флота страны агрессора, передает ТАСС.
В сообщении пресс-службы сказано, что в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне оккупированного Россией Крыма.
Сегодня же в ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства аннексированного полуострова расчеты С-400 выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей.
Как сообщалось, в сентябре третий дивизион С-400 "Триумф" заступил на "боевое дежурство" в Евпатории.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для защиты важных военных объектов и объектов инфраструктуры, обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению со предшественницей - ЗРС С-300ПМ. "Триумф" предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет противника, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, система способна уничтожать цели на высоте до 30 км.
Ещё на эту тему:
СБУ: Россия отработала на украинских военных в Керченском проливе шесть видов нападения
Взгляд из Грузии на действия России в Керченском заливе
СБУ обнародовала доказательства спланированной атаки России в Керченском проливе / Видео
В Одесі табір "Вікторія" передали під розміщення військових
Захоплених українських моряків вивозять з Криму до Москви
Военное положение: в Херсонской области увеличат количество военных и установят особый режим на КПВВ с Крымом
Украина настаивает на обсуждении российской агрессии в Черном море на постоянном совете ОБСЕ
На админгранице с оккупированным Крымом подразделения Госпогранслужбы Украины – в боевой готовности
"Amnesty International": захваченные с применением боевого оружия украинские моряки - военнопленные
В оккупированном Крыму Россия развернет новый радар / Видео