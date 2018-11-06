Канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается обсудить ситуацию в Азовском море с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине.

"Я подниму эту тему с российским президентом во время G20", - сказала она, выступая в четверг, 29 ноября, на германо-украинской экономической конференции в Берлине, передает ТАСС.

Канцлер отметила, что нужно сохранять спокойствие и работать над деэскалацией. Она также выступила за освобождение украинских моряков.

Саммит "двадцатки" запланирован на 29 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе.