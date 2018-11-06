Меркель планирует обсудить с Путиным тему Азовского моря во время G20
|15:42 29.11.2018
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|Крым
Канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается обсудить ситуацию в Азовском море с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине.
"Я подниму эту тему с российским президентом во время G20", - сказала она, выступая в четверг, 29 ноября, на германо-украинской экономической конференции в Берлине, передает ТАСС.
Канцлер отметила, что нужно сохранять спокойствие и работать над деэскалацией. Она также выступила за освобождение украинских моряков.
Саммит "двадцатки" запланирован на 29 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе.
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