В Херсонской области во время военного положения значительно увеличат количество подразделений Вооруженных сил, а на админграницах с Крымом установят особый режим въезда-выезда.

Об этом на брифинге сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, передает HROMADSKE UA.

«Во-первых, очень значительно будет увеличено присутствие военных подразделений Вооруженных сил Украины на территории Херсонской области. Во-вторых, будет перевод в режим повышенной готовности воинских формирований и других силовых структур органов исполнительной власти и местного самоуправления. В-третьих, будет развертывание подразделений 124-й отдельной бригады территориальной обороны Херсонской области и проведение с ними тактических учений, сроком до 10 суток», — рассказал Гордеев.

Также он добавил, что объекты критической инфраструктуры, включая все порты и аэропорты, переведут на усиленный режим охраны. Так же усилят охрану административной границы с Крымом.

Речь идет об особом режиме въезда-выезда, ограничение свободы передвижения для иностранцев и лиц без гражданства.

Гордеев заверил, что жителей области будут оперативно информировать об условиях военного положения в случае ухудшения ситуации.

Напомним, в Украине ввели военное положение в определенных областях.