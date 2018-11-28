Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
|14:56 29.11.2018
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|Греция
В Греции в среду, 28 ноября, были отменены все поезда и паромы. В Афинах также не будет работать общественный транспорт.
В Греции крупнейшее объединение профсоюзов частного сектора объявило 24-часовую забастовку с требованиями повысить пенсии и отменить реформу трудового законодательства, введенную для спасения греческой экономики, сообщает Репортер.UA со ссылкой на Корреспондент.net.
"Самое большое объединение профсоюзов частного сектора Греции, GSEE, объявило о 24-часовой забастовке против сокращения пенсий и за отмену реформы трудового законодательства, введенной третьей программой спасения (греческой экономики - ред.), которая завершилась в августе", - говорится в сообщении.
Профсоюзы также требуют повышения пенсий, снижение налогов и восстановления минимальной заработной платы на уровне 751 евро вместо нынешних 580 евро.
Указано, что в стране в среду также отменены все поезда и паромы. В Афинах не будет работать общественный транспорт, в том числе железнодорожные маршруты в аэропорт.
В центре греческой столицы также ожидаются два протестных шествия.
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