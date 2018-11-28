В Греции в среду, 28 ноября, были отменены все поезда и паромы. В Афинах также не будет работать общественный транспорт.

В Греции крупнейшее объединение профсоюзов частного сектора объявило 24-часовую забастовку с требованиями повысить пенсии и отменить реформу трудового законодательства, введенную для спасения греческой экономики, сообщает Репортер.UA со ссылкой на Корреспондент.net.

"Самое большое объединение профсоюзов частного сектора Греции, GSEE, объявило о 24-часовой забастовке против сокращения пенсий и за отмену реформы трудового законодательства, введенной третьей программой спасения (греческой экономики - ред.), которая завершилась в августе", - говорится в сообщении.

Профсоюзы также требуют повышения пенсий, снижение налогов и восстановления минимальной заработной платы на уровне 751 евро вместо нынешних 580 евро.

Указано, что в стране в среду также отменены все поезда и паромы. В Афинах не будет работать общественный транспорт, в том числе железнодорожные маршруты в аэропорт.

В центре греческой столицы также ожидаются два протестных шествия.