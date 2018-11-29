Российская госкорпорация выпустила первый за пятилетку документ развития космической отрасли страны.

В програме описывается повышение конкурентоспособности на мировом рынке, развитие государственно-частного партнерства, сотрудничество с Китаем и Индией, минимизация последствий санкционного давления и пилотируемые полеты на спутник Земли.

Проект «Основы государственной политики РФ в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» Роскосмос разработал по поручению президента. Предыдущая версия документа была выпущена в 2013 году, сообщает 29 ноября издание «Коммерсант», передает Фонтанка.

Среди планов, которые ставит перед собой государственная корпорация под управлением Дмитрия Рогозина, – исследование Луны и создание корабля нового поколения для полетов на спутник. Кроме того, Россия собирается исследовать и другие планеты.

При этом планируется отказаться от запусков с помощью украинских ракет «Зенит». Особое внимание будет уделено наземной инфраструктуре для обеспечения пусков российских «Протонов», «Союзов» и «Ангары», а также создания ракетных комплексов. Роскосмос собирается модернизировать космодром Восточный к 2020 году.

Еще одним нововведением назван «глобальный, круглосуточный и всепогодный мониторинг» всей территории страны.

Россия намерена большое внимание удалить международному сотрудничеству, например с Китаем и Индией. Это должно помочь минимизировать последствия санкций. Помимо того, Роскосмос ставит перед собой задачу повышения конкурентоспособности своих продуктов на международной арене.

В ближайшее время подготовленный госкорпорацией документ поступит на рассмотрение правительства. В новую стратегию свои поправки уже внесли Минобороны, Минкомсвязи, Росгидромет, Минэкономики и Российская академия наук.

Справка:

Напомним, что в последнее время Роскосмос сплошь сталкивается с трудностями и неприятностями. Так, недавно Генпрокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за «системных» нарушений в госкорпорации, а также о проверках по 44 материалам. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин настаивает на миллиардных хищениях и нарушениях на сотни миллиардов рублей, выявленных аудиторами в деятельности Роскосмоса. По его словам, более 40% нарушений, обнаруженных Счетной палатой в прошлом году, относятся к деятельности госкорпорации. Кроме того, в октябре аварией закончился запуск пилотируемого корабля «Союз-ФГ». При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что современное оборудование составляет не более 13% производственных фондов.