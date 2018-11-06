Украина настаивает на обсуждении российской агрессии в Черном море на постоянном совете ОБСЕ
|14:03 29.11.2018
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|Крым
Украина настаивает на том, чтобы на постоянном совете ОБСЕ в Вене обсудили вопросы вооруженного нападения России на украинские корабли в Черном море и арест украинских моряков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко, передает ZN,UA.
Со слов Геращенко Россия отказалась обсудить с представителями ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы этот вопрос с помощью видеосвязи.
"Украина настаивает на обсуждении провокации и агрессии против Украины со стороны РФ сегодня, на постоянном совете ОБСЕ в Вене, в присутствии представителя ТКГ посла Мартина Сайдика и председателя СММ ОБСЕ посла Апакана", - говорится в сообщении.
Геращенко отметила, что Украина инициировала вместе с ОБСЕ встреча ТКГ по видеосвязи для обсуждения российской агрессии в Азовском море. При этом украинская сторона настаивала на внеочередной встрече. Однако Россия отказалась от такой встречи.
Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины, которые начали движение на выход из Керченского пролива, были обстреляны россиянами из боевого оружия. 24 захваченных в плен членов экипажей кораблей "суд" арестовал на 2 месяца за "незаконное пересечение границы РФ".
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