Парк ялтинского санатория "Ясная поляна" передадут из муниципальной собственности в федеральную
|13:36 29.11.2018
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|Крым
"Депутаты" городского совета оккупированной Ялты на заседании комитета по имущественным отношениям повторно рассмотрели вопросы передачи из муниципальной собственности в федеральную ряда земельных участков.
Одним их таких участков является территория санатория "Ясная поляна" (Победа), сообщает Ялта 24.
Со слов "главы" т.н. "профильного комитета" Альберта Куршутова, вопрос, связанный конкретно с территорией "Ясной поляны" достаточно непростой, так как речь идет о парковой зоне, которая является единственной в крупных населенных пунктах Гаспре и Кореизе. Поэтому оккупанты обещают принять решение о передаче указанного участка из муниципальной собственности в федеральную только с учетом мнения жителей данных поселков.
Оккупанты обещают разобраться в сложившейся ситуации и принять "взвешенное решение".
С какой конкретно целью территорию санатория "Ясная поляна" передают из муниципальной собственности в федеральную, в сообщении пресс-службы горсовета не говорится.
Справка: Площадь парка составляет 18 гектаров. В основу парка легли цветники возле стен поместья, регулярная терраса возле южного фасада и главная въездная аллея, что ведет от ворот поместья до северного входа в дворец и обсаженная платанами и каштанами. На других склонах был разбит небольшой пейзажный парк. Его основу составили представители крымской флоры: дуб, бук, граб, клен, тополь. Из Никитского ботанического сада до новосозданного парка были завезены кипарисы, платаны, лавры, каштаны. В центральной части парка устроен источник в виде каменной «руины» с позолоченным бронзовым крестом наверху, из боковых отверстий которого стекала вода, образуя небольшое озерцо.
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