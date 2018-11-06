Пункты пропуска на административной границе с аннексированным Крымом работают с усиленными мерами безопасности, подразделения погранслужбы находятся в режиме боевой готовности.

Как сообщил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Максим Сорока, в настоящее время на админгранице с Крымом пропуск граждан осуществляется в пунктах пропуска «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар», передает Новый Визит.

«Сейчас все подразделения Азово-Черноморского регионального управления находятся в боевой готовности. Это, кроме непосредственно регионального управления, Херсонский и Бердянский пограничные отряды. Проведены мероприятия усиления во всех направлениях. Особое внимание при этом сосредоточено на режиме в местах постоянной дислокации подразделений, контрольных пунктах въезда-выезда, организации безопасности граждан, пересекающих админграницу, а также всего персонала», – отметил Максим Сорока.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что при этом «права и свободы граждан Украины ограничивать не будут».

«Все граждане Украины пропускаются через административную границу согласно действующему законодательству. Иностранцы в настоящее время пересекают админграницу при наличии действительных паспортных документов и специального разрешения, выдаваемого подразделениями Государственной миграционной службы Украины», – добавили в Азово-Черноморском региональном управлении по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины.

Перед КПВВ «Чонгар» сотрудники управления Нацполиции в АРК проверяют документы граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях. Сотрудник Нацполиции Иван Сопилко отметил, что такие проверки проводились и раньше.

«Осуществляем проверку граждан на предмет причастности к совершению правонарушений. Лица проверяются по базам для выявления лиц, находящихся в розыске. Такие меры осуществляется периодически, не только сегодня. Все лица, пересекающие админграницу, вносятся в базу данных. Сейчас нарушений не выявлено», – сказал представитель украинской полиции.