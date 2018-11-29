Рідні не переживайте у СІЗО в Криму багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків

12:44 29.11.2018 0 комментариев Крым

У Криму зібрали приблизно 140 тисяч рублів (59 тисяч гривень) для допомоги захопленим ФСБ Росії в Керченській протоці українським військовим морякам.

Зараз збір допомоги призупинено, зазначив активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял, передає ЗІК.

Він зазначив, що коли стало відомо про затримання українських моряків, з’ясувалося, що їм «не дали забрати з кораблів особисті речі», і багато людей почали говорити про необхідність допомогти затриманим. Гроші перераховували на картку і передавали в руки, багато хто приносив продукти харчування, предмети особистої гігієни, речі.

«До вечора я звернувся до всіх охочих допомогти трошки зупинитися, тому що передачі в СІЗО мають свою специфіку. Там є умови: в якій упаковці, що можна передавати, якої якості, і так далі. Тому ми сьогодні розберемося... Вже досить зібраних у Криму коштів, щоб завтра зробити перші передачі найголовнішого, необхідного, всім хлопцям, крім трьох, які перебувають у Керчі. Але вони перебувають у кращих умовах, тому що це все-таки лікарня», – пояснив Джелял.

«Хочу додати, щоб рідні та інші небайдужі люди не переживали, в СІЗО Сімферополя перебуває багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків. Перші необхідні речі, ми знаємо, вже передані. Вони не залишаться без уваги там, усередині», – підкреслив Джелял.

 



Ещё на эту тему:

13:36 29.11.2018
Парк ялтинского санатория "Ясная поляна" передадут из муниципальной собственности в федеральную
11:01 29.11.2018
Крымские оккупанты уверяют, что не блокируют азовские порты Украины
09:21 29.11.2018
Министр социальной политики подтвердил общение с органами РФ по пенсиям крымчан
09:01 29.11.2018
В больнице оккупированного Крыма распространили инструкцию по выявлению смертников / Документ
17:39 28.11.2018
В оккупированном Крыму появятся "старосты сельских населенных пунктов"
10:59 28.11.2018
В оккупированном Крыму обыскивают дом активистки Украинского культурного центра
18:39 27.11.2018
Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс
14:59 27.11.2018
РФ не признала решение гаагского арбитража о компенсации убытков из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций
19:36 23.11.2018
Суд по делу капитана судна "Норд" перенесли на декабрь
10:37 23.11.2018
Работавший в оккупированном Крыму российский банк лишен лицензии "за сомнительные транзакции"
10:10 23.11.2018
Создание в РФ тюрем для осужденных за экстремизм и терроризм, существенно ухудшит положение украинских политзаключенных
09:15 23.11.2018
В оккупированном Крыму начался отбор уполномоченных которым разрешат работать с китайцами по безвизовому режиму
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
Все новости страны
Греция Греция
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
Все новости страны
Грузия Грузия
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
08:46 29.11.2018
На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили
07:21 29.11.2018
Предварительные результаты ЦИК Грузии
19:54 28.11.2018
Экзит-полл: Зурабишвили выиграла выборы президента Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
Все новости страны
Россия Россия
14:29 29.11.2018
Роскосмос опубликовал стратегию развития с полетами на Луну, но без украинских ракет
10:21 29.11.2018
Санкции: Российская судоходная компания "Гудзон" недополучила 400 млн рублей
08:31 29.11.2018
В Конгресс США внесен законопроект "О прекращении ядерной агрессии РФ"
06:46 28.11.2018
Больше половины российских топ-менеджеров признали негативное влияние санкций на бизнес
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
Все новости страны
Украина Украина
19:34 29.11.2018
В Германии начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за "крымских турбин"
19:07 29.11.2018
СБУ: Россия отработала на украинских военных в Керченском проливе шесть видов нападения
18:14 29.11.2018
Взгляд из Грузии на действия России в Керченском заливе
17:47 29.11.2018
СБУ обнародовала доказательства спланированной атаки России в Керченском проливе / Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс