У Криму зібрали приблизно 140 тисяч рублів (59 тисяч гривень) для допомоги захопленим ФСБ Росії в Керченській протоці українським військовим морякам.

Зараз збір допомоги призупинено, зазначив активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял, передає ЗІК.

Він зазначив, що коли стало відомо про затримання українських моряків, з’ясувалося, що їм «не дали забрати з кораблів особисті речі», і багато людей почали говорити про необхідність допомогти затриманим. Гроші перераховували на картку і передавали в руки, багато хто приносив продукти харчування, предмети особистої гігієни, речі.

«До вечора я звернувся до всіх охочих допомогти трошки зупинитися, тому що передачі в СІЗО мають свою специфіку. Там є умови: в якій упаковці, що можна передавати, якої якості, і так далі. Тому ми сьогодні розберемося... Вже досить зібраних у Криму коштів, щоб завтра зробити перші передачі найголовнішого, необхідного, всім хлопцям, крім трьох, які перебувають у Керчі. Але вони перебувають у кращих умовах, тому що це все-таки лікарня», – пояснив Джелял.

«Хочу додати, щоб рідні та інші небайдужі люди не переживали, в СІЗО Сімферополя перебуває багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків. Перші необхідні речі, ми знаємо, вже передані. Вони не залишаться без уваги там, усередині», – підкреслив Джелял.